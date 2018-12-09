Çin Dışişleri Bakanlığın'dan çok önemli açıklama geldi. Çin Dışişleri Bakanı locaya çağrılan ABD büyükelçisiyle özel bir görüşme yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığın'dan yapılan açıklamada görüşmede, ABD'nin Huawei CFO'su Ming Vancou'nun tutuklanmasıyla ilgili kararını derhal geri çekmesini istendi.

Çin Dışişleri Bakanı Le Yucheng'in ABD büyükelçisine, "Gelecek adımlarımız ABD'nin alacağı kararlara göre şekillenecek" dediği ifade edildi.

KANADA'YA DA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng'in derhal serbest bırakılmasını talep etti, aksi halde bunun ciddi sonuçları olacağı konusunda uyardı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Kanada'nın Pekin Büyükelçisi John McCallum'a, Vancou'nun serbest bırakılmaması halinde bunun ciddi sonuçları olacağını bildirdi.

Çin'in bu gözaltıyı ciddi şekilde protesto ettiği iletildi. Kanada'nın, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Çin vatandaşını gözaltına alarak, bu kişinin yasal haklarını ihlal ettiğini belirten Dışişleri Bakan yardımcısı Li, Kanada'nın bu tutumunun "mantıksız, tolere edilemez" olduğunu söyledi.

CFO MING, KANADA'DA TUTUKLANMIŞTI

Kanada Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağıran Çin'in, Huawei CFO Ming Vancou'nun tutuklanması sebebiyle Kanada'ya nota verdiği belirtildi. Vancou'nun tutuklanmasını çirkin bir eylem olarak niteleyen Çin Dışişleri Bakanlığı, Kanada'dan CFO'yu derhal serbest bırakmasını istedi aksi taktirde yaşanan olayın sonuçlarının ağır olacağını belirtti.

Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin CFO'su Ming'in ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklandığı bildirilmişti.

