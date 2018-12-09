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  • 09.12.2018 13:06

'de alarmı! Acil koduyla duyurdular

'nin güney eyaletlerinde yaşayan 20 milyondan fazla insanı etkilemesi beklenen bir için alarm verildi. ABD Ulusal  Servisi "acil" koduyla bir mesaj yayınlarken, bölgeye düzenlenecek olan bazı uçuşlar da iptal edildi.

ABD alarmda! Acil koduyla duyurdular

Tehlike altındaki eyaletlerde tren ve uçak seferleri iptal edilirken, bazı yerlerde ise okulların tatil edilmesi bekleniyor.

Bir hafta boyunca ülkenin büyük bir bölümünde etkili olması beklenilen nın, buzlanma ve su baskınlarına da yol açacağı uyarısı yapıldı.

Ulusal Servisi 'Acil' koduyla bir mesaj yayınlayarak bölgede yaşayanlara fırtınaya hazırlıklı olması uyarısında bulundu.

Yetkililer, 'dan 'ya kadar olan eyaletlerde acil durum ilan edildiğini, bazı bölgelerde ise kar yağışının etkili olabileceği uyarısında bulundu.

BAZI UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
ABD'nin güney eyaletlerini etkileyecek fırtına nedeniyle havayolu trafiğinde aksamaların olacağı ve çok sayıda uçuşun da iptal edildiği bildirildi.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça kimsenin dışarı çıkmaması uyarısında bulundu.

Kar yağışı ve fırtınanın etkisini bir hafta boyunca sürdürmesi bekleniyor.

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