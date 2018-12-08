Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 08.12.2018 16:13
  • Son Güncelleme: 08.12.2018 16:51

Trump Fransa'daki olayları tiye aldı

ABD Başkanı Donald Turmp Fransa genelinde Sarı Yelekliler tarafından düzenlenen protestolar hakkında Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Trump açıklamasında, 'Trump'ı istiyoruz diyorlar, Fransa'yı seviyorum' dedi.

Trump Fransadaki olayları tiye aldı

Trump Twitter hesabında, 'Paris Anlaşması, Paris için pek de işe yaramıyor. Fransa'nın her yerinde protesto ve kargaşa var. İnsanlar doğayı koruma önlemi olarak üçüncü dünya ülkelerine büyük meblağlar ödemek istemiyor. 'Trump'ı istiyoruz' naraları atıyorlar. Fransa'yı seviyorum' notunu yazdı.

Trump açıklamalarına şu şekilde devam etti: 'Avrupa Ordusu fikri Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda işe yaramadı. Fakat ABD sizin için oradaydı ve her zaman yanınızda olacak. Sizden istediğimiz tek şey NATO'ya olan ödemelerinizi yapmanız. Almanya GSYİH'nin yüzde 1'i kadarını öderken ABD yüzde 4.3'ünü Avrupa'yı korumak için ödüyor. Adil değil.'

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriTrump Fransa'daki olayları tiye aldı
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar