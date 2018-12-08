Trump çok kızacak

OPEC'in Viyana'daki toplantısından dünyayı sarsan bir karar çıktı. Buna göre üyeler, günlük üretimi kısma kararı aldı. Toplantıdan petrol üretiminin 800 bin varil kısılması kararı çıktı. Petrol fiyatlarının artmasını istemeyen ve üretimin düşürülmemesi konusunda her fırsatta Suudi Arabistan'a baskı yapan ABD Başkanı Trump'ın bu karara vereceği tepki büyük merak topladı. İran ise ABD yatırımları kalkana kadar petrol üretimindeki kısıntıdan muaf tutulmak istediğini açıkladı.
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