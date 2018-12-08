Bugünkü
Takvim

çok kızacak

Trump çok kızacak
OPEC'in Viyana'daki toplantısından dünyayı sarsan bir karar çıktı. Buna göre üyeler, günlük üretimi kısma kararı aldı. Toplantıdan üretiminin 800 bin varil kısılması kararı çıktı. Petrol fiyatlarının artmasını istemeyen ve üretimin düşürülmemesi konusunda her fırsatta 'a baskı yapan Başkanı 'ın bu karara vereceği tepki büyük merak topladı. İran ise ABD yatırımları kalkana kadar petrol üretimindeki kısıntıdan muaf tutulmak istediğini açıkladı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriTrump çok kızacak
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar