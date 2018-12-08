Sarı yelekliler adı altında örgütlenen eylemciler yeniden sokaklara döküldü. Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" başkent Paris'teki gösterisinde şu ana kadar 481 kişinin gözaltına alındığını, 221 kişinin ise tutuklandığını duyurdu. Peki, sarı yelekliler kimdir? İşte sarı yelekliler hakkında merak edilenler...

SARI YELEKLİLER KİMDİR?

Fransa'da gösteriler siyasi partilerin ya da sendikaların çağrısı ve desteğiyle yürütülüyor. Sarı yelekliler ise hiçbir parti ya da sendikaya bağlı olmadan hareket eden eylemcilerdir. "Sarı yelekliler" ismi, protestocuların giydikleri fosforlu sarı yeleklerden geliyor. Sarı yelekliler, sosyal medya üzerinden organize oluyor ve her siyasi görüşten ve yaştan insanlar katılıyor. Sarı yeleklilerin hükümetle müzakereleri yürütmek için 8 kişiden oluşan bir temsil heyeti bulunuyor. Bu eylemciler daha adil bir gelir dağılımı talep ediyor.

Fransa'daki gösterilerde bugüne kadar toplam 3 kişi hayatını kaybetti. 1000'in üzerinde polis ve eylemci de yaralandı. Sarı yelekliler Fransa tarihinin en büyük protesto gösterilerini düzenliyor. Ülkede Cumhurbaşkanı Macron'a olan destek yüzde 18'e geriledi. Sarı yelekliler aşırı sağcı grupların yüzde 85'inden destek görürken, aşırı solcu grupların da yüzde 75'inden destek alıyor.

Paris'teki eylemler nedeniyle 30 civarında metro hattı durdurulurken, Champs-Elysees Bulvarı'nın çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatıldı.

Fransa'nın Başkenti Paris'teki Champs-Elysees Caddesi'nde polis sarı yeleklilere biber gazıyla müdahele etmeye başladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" başkent Paris'teki gösterisinde şu ana kadar 481 kişinin gözaltına alındığını, 211 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

GERGİNLİK DEVAM EDİYOR

Paris'te polis ile eylemciler arasında gerginlik yaşanıyor. Paris'te arka arkaya patlama sesleri duyuluyor. Fransız polisi göstericilere sis bombaları ile müdahele ediyor. Paris'te Zafer Anıtı'na ulaşmak isteyen göstericiler, polisler tarafından kurulan bariyerle engelleniyor.

Fransa'da ülke genelinde toplam 89 bin polis görev yapıyor. Paris'te 8 bin polis ve zırhlı araçlar görev yapıyor.

FRANSA'DA GÖZALTI SAYISI 481'E YÜKSELDİ

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" başkent Paris'teki gösterisinde şu ana kadar 481 kişinin gözaltına alındığını, 211 kişinin ise tutuklandığını duyurdu.

"Sarı yeleklilerin" gösterilerine ilişkin basına açıklamalarda bulunan Philippe, Paris'te gözaltı sayısının 481'e ulaştığını, 211 kişinin ise tutuklandığını belirtti.

Akaryakıt zamları ve kötüleşen ekonomik koşulları protesto eden "sarı yelekliler", sabahın erken saatlerinde Champs-Elysees Caddesi'ne gelmeye başladı.

Polis, göstericilerin üst aramasını yaptıktan sonra caddeye girmesine izin verirken, polis ile eylemciler arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.

Polis, "sarı yeleklilere" biber gazıyla müdahale etmeye başladı.