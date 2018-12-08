İstihbarat savaşı

Merkezi Çin'de bulunan Huawei sahibi Ren Zhengfei'nin kızı Meng Wanzhou'nun, şirketin İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle ABD'nin talebi üzerine Kanada'da gözaltına alındı. Peki Çinli firma neden ABD'nin hedefinde? 2012 yılında ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun raporu Huawei'i ulusal güvenlik tehdidi olarak nitelemişti. Kongre üyeleri buna gerekçe olarak şirketin teknolojisinin Çin hükümeti tarafından casusluk amacıyla kullanılabileceğini gösterdi. Bazı batılı ülkeler de Pekin'in beşinci nesil (5G) mobil teknolojiye erişim sağlayarak casusuluk kapasitesini arttırması endişesini taşıyor. Bugüne kadar İngiltere, Yeni Zelanda ve Avustralya'da telekomünikasyon şirketleri 5G altyapılarında Huawei ekipmanlarının kullanımını ulusal güvenlik gerekçesiyle yasakladı. ABD, Huawei'in 5G teknolojisi geliştirmeye yönelik çabalarının Amerikan firmalarını gelecekte Huawei'den ekipman satın almak zorunda bırakacağı konusunda endişeli. CIA'in hazırladığı raporda da, Huawei'in 5G teknolojisi ile Amerikan istihbaratına büyük darbe vurabileceği detaylı şekilde belirtilmişti.
İŞTE KORKUTAN FOTOĞRAF
Meng Wanzhou'nun, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmesi Washington'da rahatsızlığa neden olmuştu.
İŞTE KORKUTAN FOTOĞRAF
Meng Wanzhou'nun, Rusya Devlet Başkanı Putin'le bir araya gelmesi Washington'da rahatsızlığa neden olmuştu.
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