İşte Merkel’in halefi

Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) yeni lideri, Merkel'in veliaht prensesi Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Merkel'in katılmadığı yarışta partinin genel sekreteri Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 517'sini aldı, Merz ise 482 oyda kaldı. Böylelikle Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'den sonra CDU'nun 8. genel başkanı oldu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.