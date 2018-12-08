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İşte ’in halefi

İşte Merkel’in halefi
Almanya'da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin () yeni lideri, 'in veliaht prensesi Annegret Kramp-Karrenbauer oldu. Merkel'in katılmadığı yarışta partinin genel sekreteri Kramp-Karrenbauer, 999 geçerli oyun 517'sini aldı, Merz ise 482 oyda kaldı. Böylelikle Annegret Kramp-Karrenbauer, Merkel'den sonra CDU'nun 8. genel başkanı oldu.
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