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  • 08.12.2018 14:18
  • Son Güncelleme: 08.12.2018 14:20

Belçika'da 'sarı yelekliler' protestosu

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler" Avrupa Birliği kurumlarına doğru yürümeye başladı.

Belçikada sarı yelekliler protestosu

Ülkedeki ekonomik koşulları ve akaryakıt zamlarını protesto eden "sarı yelekliler", Belçika-Fransa arasındaki E-40 otoyoluna set çekerek trafiğe kapattı.

FRANSA'DA POLİS 'SARI YELEKLİLER'E MÜDAHALE EDİYOR

Brüksel polisi sözcüsü Ilse Van de Keere, Brüksel merkez tren istasyonu ve AB kurumlarının bulunduğu Schuman bölgesinde 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Brüksel polisi, şehir merkezi, AB Komisyonu ve AB Konseyi'nin bulunduğu Schuman bölgesinde yoğun güvenlik önlemi alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi.

Şehrin merkezi Arts-Loi'da toplanan göstericiler, AB Komisyonu, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun bulunduğu Schuman bölgesine doğru yürümeye başladı.

AB Konseyi binası yakınlarında "sarı yelekliler" ve polis karşı karşıya geldi.

Polis, bölgede yoğun güvenlik önemleri alırken, binaların yakınlarında bulunan sokakların girişlerini dikenli tellerle çevirdi. Park metro istasyonu ve Reyers Centre tüneli kapatıldı.

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