Annesine tecavüze uğradığını gördü! Sonrası korkunç

19 ay önce okuldan eve gelen çocuk, zorla annesine tecavüz etmeye çalışan komşusuyla kavga etmiş, canavar komşu küçük çocuğu 27 yerinden bıçaklamıştı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
19 ay önce okuldan eve gelen çocuk, zorla annesine tecavüz etmeye çalışan komşusuyla kavga etmiş, canavar komşu küçük çocuğu 27 yerinden bıçaklamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.