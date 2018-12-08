Annesine tecavüze uğradığını gördü! Sonrası korkunç Rusya'da okuldan dönen 15 yaşındaki Rus çocuk Vanya Krapivina eve girdiğinde elinde bıçak olan bir komşularının annesine tecavüz etmeye çalıştığını gördü. Hemen tecavüzcü komşuya doğru yönelen 15 yaşındaki genç çocuk korkunç bir şekilde saldırıya uğradı. Uzun zamandır komada olan çocuktan acı haber salı günü geldi. Rusya'da son dakika olarak gündeme gelen olayda 15 yaşındaki Vanya Krapivina'nın öldüğü açıklandı. İşte kan donduran olaydan detaylar.

19 ay önce okuldan eve gelen çocuk, zorla annesine tecavüz etmeye çalışan komşusuyla kavga etmiş, canavar komşu küçük çocuğu 27 yerinden bıçaklamıştı. HABERİN DEVAMI

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