Trump: O taş kafalı adamdan kolay kurtulamadım

ABD Başkanı Donald Trump, eski Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, CBS kanalında kendisi için kullandığı 'disiplinsiz', 'okumayı sevmeyen', 'detaylara bakmayı sevmeyen' ifadelerine sosyal medyadan cevap verdi.

TRUMP ÇILGINA DÖNDÜ: O TAŞ KADAR KALIN KAFALI ADAMDAN KOLAY KURTULAMADIM

Trump, Twitter'dan paylaştığı mesajda ''Mike Pompeo harika bir iş yapıyor, onunla gurur duyuyorum. Onun selefi olan Rex Tillerson ise gerekli zeka kapasitesine sahip değildi. Bir taş kadar kalın kafalı olan bu adamdan hızlıca kurtulamadım. İnanılmaz derecede tembeldi. Neyse ki şimdi bakanlıkta yeni bir ruh var" ifadelerini kullandı.

TILLERSON NE DEMİŞTİ?

CBS televizyonuna konuk olan eski bakan Tillerson, gazeteci Bob Schieffer'e Başkan Trump ile çalışmasına ilişkin "Benim için zor olan şey, disiplinli, oldukça süreç odaklı ExxonMobil şirketinden gelip oldukça disiplinsiz, okumayı sevmeyen, brifing raporlarını okumayan ve birçok şeyin detaylarına bakmayı sevmeyen ve sadece 'ben buna inanıyorum' diyen bir adamla çalışmaktı" ifadelerini kullanmıştı.

Eski Exxon Mobil Üst Yöneticisi Tillerson, Trump'ın ilk kabinesinde dışişleri bakanı olarak bir yılı aşkın süre görev yaptı.