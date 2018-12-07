Putin’e ihanet

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, özel hayatını sakladı. Eski eşinden olduğu iddia edilen kızı Katerina Tikhonova'dan gelen haber ise dünya basınında yer aldı. Putin'in kızı, bir süredir evli olduğu Rus işadamı Kirill Shamalov'dan boşandı. Çünkü Shamalov, evliyken Putin'in kızını manken Zhanna Volkova ile aldattı. İşadamının boşandıktan kısa süre sonra sevgilisiyle evlendiği ortaya çıktı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından, "Putin'in kızının eşi" olarak tanınan ve yaptırım listesinde yer alan Shamalov'un boşanması sosyal medyayı salladı. Bazıları "Shamalov kendisine çok güveniyor. Putin'den korkmadığına göre oldukça cesur" yorumunu yaptı.
Rus milyarder Kirill Shamalov, manken Volkova ile evlendi.
Rus milyarder Kirill Shamalov, manken Volkova ile evlendi.
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