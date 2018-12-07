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’in yerine kim gelecek?

Merkel’in yerine kim gelecek?
Almanya ve Genel Başkanı Angela 'in yerine kim gelecek? Hamburg'da bugündüzenlenecek 31. CDU Genel Kurultayı'nda Merkel'den boşalacak genel başkanlık görevi için Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer, eski milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarışacak.
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