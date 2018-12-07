Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Angela Merkel'in yerine kim gelecek? Hamburg'da bugündüzenlenecek 31. CDU Genel Kurultayı'nda Merkel'den boşalacak genel başkanlık görevi için Genel Sekreter Annegret Kramp-Karrenbauer, eski milletvekili Friedrich Merz ve Sağlık Bakanı Jens Spahn yarışacak.
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