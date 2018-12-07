Fransızlar akaryakıttaki ek vergileri protesto etti. Sarı Yelek giyinip meydanlara indi! Devlet Başkanı Emmanuel Macron, kararı geri çekti. Ancak bu da eylemcileri ikna edemedi. Fransa'da eylemlere katılanlar artarken, cumartesi günü polisle yaşanacak çatışma yüzünden Şanzelize esnafı kepenk kapatacağını ilan etti. Çiftçilerin ise traktör ve kamyonlarla eyleme destek vereceği belirtildi. Fransız çiftçiler, tarım sektörünün kendine özgü sorunlarına dikkat çekmek istediklerini belirtti.
32 LİSELİ GÖZALTINDA
Tarım Bakanı Didier Guillaume'in üreticilerin aracılar ve dağıtımcılara karşı pazarlık gücünü artıracak önlemleri ele almayı Sarı Yeleklilerle uğraştıkları için ertelediklerini açıklaması da çiftçileri kızdırdı. Bu arada Fransa'da, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.
32 LİSELİ GÖZALTINDA
Tarım Bakanı Didier Guillaume'in üreticilerin aracılar ve dağıtımcılara karşı pazarlık gücünü artıracak önlemleri ele almayı Sarı Yeleklilerle uğraştıkları için ertelediklerini açıklaması da çiftçileri kızdırdı. Bu arada Fransa'da, öğrencilerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto için düzenledikleri eylemler sırasında çıkan olaylarda 32 öğrenci gözaltına alındı.
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