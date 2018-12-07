Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 07.12.2018 18:32

Çipras haddini aştı! Putin'e şikayeti

'da Devlet Başkanı ile görüşen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 'nin satın alacağı S-400 füzeleriyle ilgili konuştu.

Çipras haddini aştı! Putine Türkiye şikayeti

'da bulunan Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Putin'e 'nin satın alacağı S-400 hava savunma sistemleri ile ilgili endişelerini ilettiğini söyledi.

lideri Putin görüşmenin öncesinde Çipras'a hitaben yaptığı konuşmada, "Moskova'da sizi ağırlamak mutluluk verici. Bu yıl ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 190. Yılı. Ülkelerimiz arasında gelişen ekonomik gelişmeler bizi mutlu ediyor. Diğer taraftan uluslararası ilişkilere dair konuşacak çok şeyimiz var" demişti.


60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriÇipras haddini aştı! Putin'e Türkiye şikayeti
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar