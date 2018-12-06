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  • 06.12.2018 10:41
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 11:39

Son dakika: 'da bombalı saldırı!

devlet televizyonu, ülkenin güneydoğusundaki kentindeki bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

İranda bombalı saldırı!

'ın kentinde bomba yüklü araç patlatıldı. İran Devlet Televizyonu, bombalı saldırıda en az 3 kişinin öldüğünü, çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu. Saldırıda, emniyet müdürünün hayatını kaybettiği belirtildi.

Bir yetkili televizyona yaptığı açıklamada, bombanın bir polis karakolu yakınında bir araçta infilak ettiğini söyledi.

Televizyon haberinde, bir intihar bombacısının polis merkezi yakınında durdurulması üzerine bombayı patlattığı belirtildi.

IRNA ajansı da olayın olduğu yerin yakınlarından silah sesleri duyulduğunu haber verdi.

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