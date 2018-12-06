CNN International'ın bulunduğu New York'taki Time Warner Center'ın bomba şüphesiyle boşaltıldığı belirtildi. New York polisinin şu anda binada incelemelerde bulunduğu belirtildi.

CNN yayın kuruluşunun haber sunucusu Don Lemon, Twitter hesabından yaptığı açıklamada New York'ta CNN ofisinin de bulunduğu Time Warner Center binasının bombalı saldırı ihbarı sebebiyle boşaltığını belirtti.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olayın Trump'ın tweetinden hemen sonra gerçekleşmesi ise dikkat çekti. Trump attığı tweette "Sahte haber = İnsanların düşmanı" paylaşımında bulunmuş, bu paylaşımdan kısa süre sonra ise New York'taki CNN International binasında bomba alarmı verildi.

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