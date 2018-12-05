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  • 05.12.2018 10:51

Sevgilisini üzerine oturarak öldürdü!

Amerika'da 130 kilo ağırlığında kadın, bir tartışma esnasında sevgilisini üzerine oturarak öldürdü.

Sevgilisini üzerine oturarak öldürdü!
Amerika'nın Pennsylvania eyaletinde 44 yaşındaki adlı kadın aynı yaştaki sevgilisi Keeno Butler'ı öldürdü.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu sevgilisini önce bıçaklayan kadın daha sonra masanın ayağını alarak ona vurmaya başladı. Hırsını alamayan kadın 54 kilo ağırlığındaki sevgilisinin üzerine oturarak ölmesine sebep oldu.



Tartışma sırasında alkollü olduğu iddia edilen kadının avukatları savunmalarında Windi Thomas'ın istemeyerek sevgilisinin üzerine düştüğünü ve sarhoş olduğu için sızdığını söyleseler de mahkeme kadını 3. derece cinayetten suçlu buldu.

Windi Thomas bu karardan sonra 40 yıla yakın bir hapis cezasıyla karşılaşabilir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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