Sauna uçak

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Tolmachevo Havalimanı'ndan kalkan Sibirya Hava Yolları uçağının kliması bozuldu. Uçakta kabin ısısı önce dondurucu seviyeye düştü ve ardından 50 C'ye yükseldi. Aşırı ısı sebebiyle kabindeki yolcular fenalık geçirdi. Kaptan pilot kabin ısısının 50 C'ye yükselmesinin herhangi bir soruna yol açmayacağını ve uçağı acil olarak indirmeye gerek olmadığını duyurdu. Uçak normal iniş yaptı.
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