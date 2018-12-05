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Mafya babasına dev operasyon

Mafya babasına dev operasyon
İtalya'nın Palermo kentinde, günün ilk saatlerinde düzenlenen operasyonda, "Sicilya Mafyası'nın yeni babası" olduğu belirtilen Settimo Mineo, 45 kişiyle birlikte gözaltına alındı. 80 yaşındaki kuyumcu Mineo'nun Mayıs ayında Sicilya Mafyası Cosa Nostra'nın yeni babası seçildiği bildirilmişti. n medyası Mineo'nun, geçen yıl hapiste ölen Toto Riina'nın selefi olduğunu yazmıştı. Sicilya'da bulunan 7 farklı mafyanın da hedef olduğu iddia edildi.
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