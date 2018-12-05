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  • 06.12.2018 03:15

'nin 'e savaş gemisi sevk edeceği iddiası

'nin, ile arasındaki gerginlikten dolayı 'e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı iddia edildi. 'un, ABD Dışişlerinden, 'den kapsamında izin talep etmesini istediği öne sürüldü.

ABDden dünyayı karıştıracak hamle

'nin, ile arasındaki gerginlikten dolayı 'e savaş gemisi sevk etme hazırlığı yaptığı iddia edildi.

Amerikan CNN televizyonunun dan üç yetkiliye dayandırdığı haberinde, Amerikan ordusunun Karadeniz'e savaş gemisi sevk etme hazırlığında olduğu belirtildi. Bu adımların Ukrayna ile Rusya arasında Azak Denizi'ndeki krize yanıt olarak atıldığı ifade edilen haberde ayrıca Pentagon'un ABD Dışişleri Bakanlığından, kapsamında 'den boğazlardan Karadeniz'e savaş gemilerinin geçişi için izin talep etmesini istediği öne sürüldü.

PENTAGON İDDİALARI TEYİT VEYA YALANLAMAKTAN KAÇINDI
Konuyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Pentagon sözcülerinden Eric Pahon, ABD savaş gemilerinin sevkiyatı ve yerleri konusunda herhangi bir bilgi vermeyeceğini aktararak "ABD, kapsamındaki yükümlülüklerine tamamen bağlıdır. Özel diplomatik iletişimimizin içeriğini açıklamıyoruz." dedi.

AA muhabirine konuşan ABD'li bir yetkili ise ABD donanmasının elinde seçenek bulunması için rutin olarak Türkiye'ye bu tür taleplerin iletildiğini, ABD'nin her yıl onlarca kez Montrö Sözleşmesi çerçevesinde Türkiye'den geçiş talebinde bulunduğunu ancak bunlardan bazen sadece birkaçının icra edildiğini kaydetti.

Karadeniz, ABD'nin Avrupa Komutanlığı (EUCOM) ve 6'ncı filosunun görev bölgesinde yer alıyor.

1936'da imzalanan Montrö Boğazlar Sözleşmesine göre Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin, ve 'ndan askeri deniz araçlarının geçişi konusunda Türkiye'den 15 gün öncesinden izin talep etmesi gerekiyor.

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