Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacaklarını açıkladı. El Kaabi kararın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından Haziran 2017'den bu yana Katar'a uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo ile ilgili olmadığını söyledi. Ancak OPEC'e yakın kaynaklar, kararın arkasındoaki nedenin 'ambargo' olduğuna dikkat çekti.
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