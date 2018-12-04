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'dan çok öneml kararı

Katardan çok öneml OPEC kararı
Katar Enerji Bakanı Saad el Kaabi, Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacaklarını açıkladı. El Kaabi kararın Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır tarafından Haziran 2017'den bu yana 'a uygulanan ekonomik ve siyasi ambargo ile ilgili olmadığını söyledi. Ancak 'e yakın kaynaklar, kararın arkasındoaki nedenin 'ambargo' olduğuna dikkat çekti.
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