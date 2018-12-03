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  • 03.12.2018 15:04
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 15:12

'den insanlık dışı görüntü! Kollarını zincire vurup zorla askere aldılar

'nin başkenti 'ın bölgesinde, rejim sunun asker ihtiyacını karşılamak için çocuk yaştaki gençleri zorla silah altına aldığı ortaya çıktı.

2011 yılında iç savaşın patlat verdiği Suriye'de, Esed rejimi bugüne kadar yüz binlerce muhalif insanı katlederken, ülkesinde de küresel güçler adeta cirit atmaya başladı.

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