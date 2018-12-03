2011 yılında iç savaşın patlat verdiği Suriye'de, Esed rejimi bugüne kadar yüz binlerce muhalif insanı katlederken, ülkesinde de küresel güçler adeta cirit atmaya başladı.
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2011 yılında iç savaşın patlat verdiği Suriye'de, Esed rejimi bugüne kadar yüz binlerce muhalif insanı katlederken, ülkesinde de küresel güçler adeta cirit atmaya başladı.
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