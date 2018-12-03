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  • 03.12.2018 15:53
  • Son Güncelleme: 03.12.2018 15:53

Son dakika... 'den açıklaması

MI6'in direktörü , Kaşıkçı i hakkında konuştu.

İngiltereden Cemal Kaşıkçı açıklaması

MI6'in direktörü , 'yı hedef alan açıklamalarda bulundu. Younger açıklamasında Kremlin'in Batı'yı hafife almaması uyarısında bulundu ve 'nin Rusya'nın istikrarını bozmaya çalışmadığını söyledi.

Younger ayrıca ve 'da planlanan terör olaylarının, MI6 tarafından sağlanan istihbarat bilgisi sayesinde önlendiğini, gücün, paranın ve siyasetin Doğu'ya kaydığını ve yeni politik gerçeğin bu olduğunu belirtti.

KAŞIKÇI CİNAYETİ

Kendisine i hakkında bir soru yöneltilen Younger, yaşanan olayı korkunç ve şoke edici bir saldırı olarak niteledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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