Cezayir'den Veliaht Prens Selman'a ret

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, bir dizi görüşme gerçekleştiriyor. Bu görüşmelerden biri de Cezayir'e yapılacaktı.

Fakat Cezayir Devlet Başkanı Abdülaziz Buteflika ile yapılması planlanan görüşme, grip gerekçesiyle iptal edildi.

VELİAHT PRENS TURA ÇIKMIŞTI

Veliaht olarak atanmasının ardından Cezayir'i ilk kez ziyaret eden MBS'yi başkentteki Cezayir Houari Boumediene Havalimanı'nda Başbakan Ahmed Uyahya ve bazı kabine üyeleri karşıladı.

Cezayir resmi radyosunun haberine göre, MBS Cezayirli yetkililerle iki ülke arasında iş birliği, petrol piyasasındaki gelişmeler ve Arap dünyasını ilgilendiren bazı konuları görüşecek.

Cezayir resmi haber ajansı APS'ye göre, iki ülkenin akaryakıt, petrokimya, tarım, sanayi, turizm, bilgi ekonomisi gibi Cezayir hükümetinin yatırımı desteklediği sektörlerde ortaklık kurulması amaçlanıyor.

"ZİYARET ZAMANSIZ"

Öte yandan Veliaht Prens'in ziyareti ülkedeki birçok çevrelerce eleştirilere neden oldu. Bazı siyasi parti ve kişilerin eleştirilerinde uluslararası toplumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin tartışmaların sürdüğü bir sırada gerçekleşmesi nedeniyle ziyaret "zamansız" olarak nitelendirildi.

Veliaht Prens, 22 Kasım'da Kaşıkçı cinayetinin ardından ilk yurt dışı turuna çıkmış ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır, Tunus, Arjantin'i ziyaret etmiş ve son olarak da Moritanya'ya gitmişti.