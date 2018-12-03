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  • 03.12.2018 21:59

Mattis'ten 'ın S-400 alımına kaçamak yanıt

Jim Mattis, 'ın uzun zamandır "bağlantısız" ülke statüsünden kaynaklı Rusya'dan silah aldığını ancak ABD ile Hindistan'ın stratejik menfaatlerinin giderek aynı çizgiye geldiğini söyledi.

Mattisten S-400 alımına kaçamak yanıt

Mattis, Savunma Bakanlığı'nda (), Nirmala Sitharaman ile bir araya gelmeden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA'nın haberine göre, Hindistan'ın Rusya'dan S-400 aldığı hatırlatılarak ABD'nin bu ülkeyi Rusya yaptırımlarından muaf tutup tutmayacağına ilişkin bir soruya Mattis, "Hindistan yıllardır aynı. Bağlantısızlar statüsü deniliyor. Rusya'dan çok silah aldılar. Aramızda artan bir stratejik menfaat eşleşmesi söz konusu." cevabını verdi.

ABD Kongresinin geçen yıl çıkardığı "Amerika Düşmanlarına Yaptırımla Mücadele Yasası" (CAATSA),Rus savunma ve istihbaratıyla ilişkili kurum ve kuruluşlarla iş yapan üçüncü ülke ve şirketlere de yaptırım uygulanmasını öngörüyor.

Hindistan, Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi alımının yanı sıra envanterinde Rus yapımı "Mig-21", "Mig-27", "Mig-29" ile "Su-30" tipi savaş uçaklarını bulunduruyor.

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