Akaryakıt zammı bahanesiyle sokağa dökülen Fransızlar "Sarı Yelekliler" protestosunun üçüncü perdesi için sokağa çıktı. Yeniden Şanzelize Bulvarı'nı hedef alan eylemciler sokakları yakmaya, polise saldırmaya devam etti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO yerine PESCO (Avrupa Ordusu) açıklaması sonra başlayan eylemlerde şu ana dek 3 kişi hayatını kaybederken binden fazla kişi yaralandı. Dünkü gösteriler ise Elysee Sarayı, Amerikan ve İngiliz elçiliklerinin yan yana olduğu Faubourg Saint Honorcute sokağına da sıçradı. Taşlı ve sopalı gruplar sokakları yağmalamaya başladı.
Şanzelize'deki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu. Eyfel Kulesi de kapatıldı. Şanzelize'deki dükkanlar yağmaya karşı plaklarla vitrinleri kapattı.
3 ÖLÜ, 780 YARALI
Olaylarda bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9'u hapis cezasına çarptırıldı.
Şanzelize'deki birçok restoran, kafe ve mağaza kepenk indirirken, protesto nedeniyle çevredeki çok sayıda cadde trafiğe kapatıldı ve metro seferleri durduruldu. Eyfel Kulesi de kapatıldı. Şanzelize'deki dükkanlar yağmaya karşı plaklarla vitrinleri kapattı.
3 ÖLÜ, 780 YARALI
Olaylarda bugüne kadar 3 kişi hayatını kaybetti, 141'i güvenlik görevlisi 780 kişi yaralandı, 794 kişi gözaltına alındı ve 9'u hapis cezasına çarptırıldı.
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