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  • 02.12.2018 17:43

ile yollarını ayırdı

, sezon başından bu yana teknik direktörlük görevini üstlenen ile yollarını ayırdı. Tecrübeli teknik adam yönetiminde Kayseri 14 maçta 12 puan toplayabilmişti.

'in 14. haftasında 12 puan ile 17. basamakta yer alan 'da Teknik Direktör ile yollar ayrıldı. Deneyimli teknik adam bugün Karpuzatan Kadir Has Tesisleri'nde yöneticilerle bir araya gelerek istifasını sundu.

SÖZLEŞMESİ KARŞILIKLI OLARAK FESHEDİLDİ
Konuyu ele alan Kayseri yönetimi de istifayı kabul etti. Yapılan görüşmeler sonrasında Sağlam'ın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Toplantı sonrası Kulüp Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, Ertuğrul Sağlam ile karşılıklı olarak yolların ayrıldığını söylerken, tecrübeli hocaya herhangi bir tazminat ödenmeyeceğini söyledi.

TARAFTAR, SAĞLAM'I İSTİFAYA DAVET ETMİŞTİ
Trabzonspor ile oynanan karşılaşma sonrasında tepkilerin odağında bulunan Sağlam'ı taraftar istifaya davet etmişti. Kayserispor, Sağlam yönetiminde bu sezon 14 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 yenilgi alırken, kalesinde 24 gol gördü ve attığı 10 golle ligin an az fileleri havalandıran takımı konumunda bulunuyor.

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