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ABD’li aktöre tepkisi

ABD’li aktöre İsrail tepkisi
California'daki yangında evi zarar gören Hollywood'un ünlü aktörü 'ı sosyal medya kullanıcıları köşeye sıkıştırdı. tarafından evleri yıkılan Filistinlileri hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, ünlü aktöre tepki gösterdi.
Gelen tepkilere sessiz kalan Gerard Butler'ın önümüzdeki ay 'de katılacağı organizasyonu iptal edebileceği belirtildi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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