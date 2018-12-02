ABD’li aktöre İsrail tepkisi

California'daki yangında evi zarar gören Hollywood'un ünlü aktörü Gerard Butler'ı sosyal medya kullanıcıları köşeye sıkıştırdı. İsrail tarafından evleri yıkılan Filistinlileri hatırlatan sosyal medya kullanıcıları, ünlü aktöre tepki gösterdi.
Gelen tepkilere sessiz kalan Gerard Butler'ın önümüzdeki ay Tel Aviv'de katılacağı organizasyonu iptal edebileceği belirtildi.
Gelen tepkilere sessiz kalan Gerard Butler'ın önümüzdeki ay Tel Aviv'de katılacağı organizasyonu iptal edebileceği belirtildi.
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