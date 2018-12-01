Uçak düşürüldü

İsrail ordusu, bir savaş uçağının dün akşam saatlerinde Suriye'deki Beşar Esed rejimine ait hava savunma sistemi (Rus yapımı) tarafından düşürüldüğü yönündeki iddiaları yalanladı. Ancak dışişleri bakanlığına yakın kaynaklar, uçağın düştüğüne işaret etti. İsrail'in son 3 ay içinde 4 savaş uçağının Suriye'de düşürüldüğü de iddialar arasında.
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