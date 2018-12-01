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  • 01.12.2018 22:20
  • Son Güncelleme: 01.12.2018 22:44

Son dakika: Macron'dan açıklaması: Muhammed bin 'a...

: "Muhammed bin 'a 'hepimiz cinayetine ilişkin detayların açığa kavuşturulmasını istiyoruz' dedim".

Macrondan flaş Kaşıkçı açıklaması

Macron, 'la görüşmesine dair açıklama yaptı.

: "Muhammed bin Selman'a 'hepimiz Kaşıkçı cinayetine ilişkin detayların açığa kavuşturulmasını istiyoruz' dedim" dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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