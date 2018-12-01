Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Selman'la görüşmesine dair açıklama yaptı.
Emmanuel Macron: "Muhammed bin Selman'a 'hepimiz Kaşıkçı cinayetine ilişkin detayların açığa kavuşturulmasını istiyoruz' dedim" dedi.
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Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Selman'la görüşmesine dair açıklama yaptı.
Emmanuel Macron: "Muhammed bin Selman'a 'hepimiz Kaşıkçı cinayetine ilişkin detayların açığa kavuşturulmasını istiyoruz' dedim" dedi.
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