Noel bomba

Almanya'da Noel'in gelmesine bir aya kala pazarlar ve panayırlar kurulurken terör önlemleri gözden kaçmadı. Geçen hafta tarihin en büyük terör tatbikatını yapan Almanlar iki yıl önce Noel pazarına yapılan DEAŞ saldırısı nedeniyle yeniden alarma geçti. Berlin merkezli olarak başlatılan sokakların bariyerlerle kaplama süreci diğer kentlere de yayıldı. Bariyerli önlemlerle birlikte otomatik silahlı polisler ve donanımlı askerler caddelerde devriye gezmeye başladı. Noel temasına uygun kamufle edilen bariyerler, Noel çarşılarının ve pazarlarının çevresini kapladı.
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