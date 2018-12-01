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  • 01.12.2018 14:12
  • Son Güncelleme: 01.12.2018 14:18

Macron ile 'ınne konuştukları ortaya çıktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'nde Suudi Arabistan i Muhammed bin Selman ile ayaküstü konuştuğu bildirildi.

Arjantin'in başkenti 'te düzenlenen 'ne katılan Macron, Suudi ile ayaküstü konuşarak bin Selman'dan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya uluslararası uzmanları dahil etmesini istedi.

MACRON'DAN SERT UYARI

Ayaküstü sohbette Macron'un Kaşıkçı cinayeti ile ilgili talebi üzerine Selman, "endişelenme, endişelenme" diyerek karşılık verdi.

Bu tutumun üzerine Macron durumun ciddiyetini gösteren bir nitelikte "nasıl endişelenmem tabi ki endişelenirim, beni hiç dinlemiyorsun bile" diyerek uyarıda bulundu.

"SENİ DİNLEYECEĞİM"

Veliaht Prens "Seni dinleyeceğim" diyerek karşılık verdi.

Ayaküstü sohbet, Macron'un "Ben sözümün eriyim" demesiyle bitti.

Macron'un Suudi Veliaht Prense Yemen konusunda da siyasi sürece geçilmesi gerektiğini söylediği belirtildi.

Fransız basınının Elysee kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, Kaşıkçı cinayetine ilişkin Avrupalı liderlerin hepsinin hemen hemen aynı görüşe sahip olduğu ve bu olayda tek bir cephe olarak hareket edileceği vurgulandı.

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