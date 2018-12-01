İtalya'nın güneyinde gerçekleşen büyük operasyonda, aralarında Foggia futbol kulübünün eski yöneticileri ve eski bir teknik direktörünün de olduğu 30'dan fazla kişi gözaltına alındı. olis ve jandarma ekiplerinin gece yarısı başlattığı operasyonda Moretti - Pellegrino - Lanza ve Sinesi - Francavilla mafya örgütlerinin hedef alındığı belirtildi.

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