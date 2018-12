G-20 Zirvesi kapsamında 400 kişilik bir ekiple ülkeye gelen veliaht Prens Muhammed Bin Selman Buenos Aires'in en lüks otellerinden Four Seasons'da kalmayı planlanıyordu. Selman'ın kaldığı lüks otelden Suudi Arabistan Büyülelçiliği'ne taşındığı iddia edildi. Arjantin basını, Veliaht Prens Muhammed'in, hakkında soruşturma talebinin gündeme gelmesi üzerine böyle bir karar aldığını yazdı. Buna göre, zirvenin düzenlendiği Buenos Aires'te bulunan Suudi Arabistan Büyükelçiliği eklenen metal barikatlar ve kurşun geçirmez camlarla adeta bir kaleye dönüştürüldü. Arjantin medyası, Prens Muhammed'in perşembe günü şehri gezmesinin planlandığını ancak gelişmeler üzerine tüm gün büyükelçilik binasından çıkmadığını kaydetti.

SORUŞTURMA AÇILABİLİR

Arjantin'de İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), G-20 Zirvesi'ne katılan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed'in ülkede yargılanması için suç duyurusunda bulunmuştu. Arjantin'de yasalar, başka ülkelerde işlenmiş insanlık suçları hakkında hukuki işlem başlatılmasına olanak veriyor. Örgüt, prensi Yemen'de işlenen savaş suçlarından ve Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinden sorumlu tutuyor. Başvuruyu değerlendiren Arjantinli federal yargıç Ariel Lijo, başka kurumların Suudi Veliaht Prens hakkında inceleme yapıp yapmadığının tespit edilmesi yönünde savcılıktan gelen talebi kabul etti. Ancak Veliaht Prens hakkında henüz resmi bir soruşturma başlatılmış değil. Tam da Prens'in G-20 zirvesi için Arjantin'e indiği gün, yargıç Ariel Lijo'nun ofisi Arjantin Dışişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye, Yemen ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bilgi almasını talep etmişti. Dava açılsa bile, Buenos Aires'teki mahkemeden Veliaht Prens hakkında kısa bir süre içerisinde karar çıkması beklenmiyor.

'EN GÜÇLÜLER BİLE YASALARIN ÜZERİNDE DEĞİL'

HRW'nin Amerika Bölgesi İdari Direktörü José Miguel Vivanco, "Suudi Veliaht Prens büyükelçilikte mi saklanıyor?" başlığıyla kaleme aldığı yazısında şöyle dedi:

"Muhammed bin Selman'ın neden büyükelçiliğe gittiği konusunda emin değiliz. Ancak akıllı biriyse, olası bir cezai soruşturmanın sonuçlarıyla ve kendi yasal yükümlülükleriyle ilgili yasal danışmanlık almıştır. Suudi Arabistan'dan ayrılmayı planladığı her durumda bu tür görüşmeler yapmak isteyecektir. Çünkü bu haftaki gelişmeler, en güçlünün bile yasaların üzerinde olmadığını gösterecek. Bu arada Buenos Aires'teki liderler, hakkında savaş suçu ve işkenceden soruşturmas açılabilecek birinin sırtını sıvazlarken iki kere düşünmeli."