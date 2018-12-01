Anne ve babalara dayak izni

Fransa Ulusal Meclisi, anne babaların çocuklara hafif de olsa vurmasını yasaklayan yasa tasarısını 1'e karşı 51 oyla onayladı. "Dayak ve aşağılama yasağı" ile ebeveynlerin çocukları üzerindeki otoritelerini şiddet kullanmadan kullanmaları hedefleniyor. Bu olay ülkede tepkilere neden oldu. Bazı anne ve babaların bu kanunla çocuklarına şiddet uygulayacağı iddia edildi.
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