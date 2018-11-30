Güneş'in haberine göre, Ege ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarını Rumlarla birlikte yağmalamak için elinden geleni yapan Yunanistan, yeni tahrik peşinde koşarken rezil oldu. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını gasp etmek isteyen Yunanlar, ABD, AB ve NATO'dan yardım dilenmelerine rağmen her seferinde başarısız oldu.