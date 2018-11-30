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  • 30.11.2018 10:56
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 11:05

'yi durdurmaya çalışan rezil oldu

, Akdeniz’de provokasyon peşinde koşarken rezil oldu. Çipras hükümetinin bu amaçla bölgeye gönderdiği fırkateyn, yakıt ve gıda sıkıntısı nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Güneş'in haberine göre, Ege ve Akdeniz'deki enerji kaynaklarını Rumlarla birlikte yağmalamak için elinden geleni yapan Yunanistan, yeni tahrik peşinde koşarken rezil oldu. Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'deki uluslararası anlaşmalardan doğan haklarını gasp etmek isteyen Yunanlar, ABD, AB ve NATO'dan yardım dilenmelerine rağmen her seferinde başarısız oldu.

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