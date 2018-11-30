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  • 30.11.2018 09:10
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 09:19

: da sallandı! 'da deprem

Yalova Çınarcık'taki depremin ardından bir deprem de komşu ülke 'da meydana geldi. Yunanistan'ın kentinde 3,8'lik bir deprem yaşandı.

Yunanistan da sallandı!

haberine göre bir deprem haberi de 'dan geldi. Sabah saat 05.36'da Yalova Çınarcık'ta yaşanan depremin ardından saat 08.28'de Yunanistan'ın kentinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yaşanan olay sonrası Lamia halkı kısa süreli bir panik yaşarken, deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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