Son dakika haberine göre bir deprem haberi de Yunanistan'dan geldi. Sabah saat 05.36'da Yalova Çınarcık'ta yaşanan depremin ardından saat 08.28'de Yunanistan'ın Lamia kentinde 3,8 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Yaşanan olay sonrası Lamia halkı kısa süreli bir panik yaşarken, deprem nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı olmadığı bilgisi geldi.