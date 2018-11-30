Reuters'ın son dakika haberine göre Ukrayna, 16 ile 60 yaş arasındaki Rus vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

TRUMP, PUTİN'LE YAPACAĞI GÖRÜŞMEYİ İPTAL ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna krizine atıfta bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'de G20 zirvesi kapsamında yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini açıkladı.

Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, "Gemilerin ve denizcilerin Rusya'dan Ukrayna'ya geri verilmemesi durumuna dayanarak, Arjantin'de Başkan Vladimir Putin ile önceden planlanan görüşmemi iptal etmemin ilgili bütün taraflar için en iyisi olacağına karar verdim. Bu sorun çözülür çözülmez anlamlı bir zirve yapılmasını bekliyorum" dedi.

"PUTİN YİNE DE TRUMP İLE GÖRÜŞMEYE HAZIR"

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, ABD tarafının G-20 Zirvesi'nde gerçekleşmesi planlanan görüşmeyi tek taraflı olarak iptal etmesinden sonra, "Kremlin, ABD tarafının Buenos Aires'teki iki devlet başkanının planlanan toplantısını iptal etme kararını üzüntüyle karşılıyor. Yine de Putin, ABD'li mevkidaşıyla görüşmeye hazır" ifadelerini kullandı.

Peskov ayrıca toplantının iptalinin olumsuzluğa neden olduğunu söyleyerek, "Bu görüşmenin iptali gündemdeki uluslararası ve Rusya-ABD arasındaki meselelerin süresiz olarak ertelendiği anlamına geliyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan Kerç Boğazı krizinden sonra Twitter hesabından Putin ile görüşmesinin gerçekleşmemesinin muhtemel olduğunu söylemişti. Tüm dünyanın merakla beklediği görüşme Trump'ın çekilmesiyle iptal edilmişti.