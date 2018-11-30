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  • 30.11.2018 17:07

G-20 Zirvesi'nde Rusya'ya sert uyarı!

Başkan Erdoğan'ın da katıldığı G20 zirvesinde Rusya'ya tepki yağdı: Başkan Erdoğan'ın da katıldığı G20 zirvesinde Rusya'ya verdi:

G-20 Zirvesinde Rusyaya sert uyarı!

Arjantin'de düzenlenen G-20 Zirvesi'nin 7 ülkenin Dışişleri Bakanı'nın katıldığı toplantıda önemli açıklamalar yapıldı.

Toplantıda, 'Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sergilediği asabi tutumun hiçbir gerekçesi olamaz.' denildi.

Ayrıca toplantıda Rusya'nın elinde tuttuğu Ukraynalı denizcileri de bir an önce serbest bırakması istendi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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