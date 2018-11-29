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  • 29.11.2018 19:43
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 19:47

ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti

Son dakika... ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

G-20 öncesi flaş gelişme! İptal edildi...

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.

İptal kararının sebebi olarak, Ukrayna krizi gösterildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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