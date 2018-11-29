ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti Son dakika... ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yapacağı görüşmeyi iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu. İptal kararının sebebi olarak, Ukrayna krizi gösterildi. 60 SANİYEDE SON 24 SAAT TÜM MANŞETLER