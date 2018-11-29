ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmesini iptal etti

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.
İptal kararının sebebi olarak, Ukrayna krizi gösterildi.
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Arjantin'de yapacağı görüşmeyi iptal ettiğini duyurdu.
İptal kararının sebebi olarak, Ukrayna krizi gösterildi.
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