Reuters haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Arjantin'de 1 Aralık günü TSİ 17:30'da görüşeceğini duyurdu.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Reuters haber ajansı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Trump'ın Arjantin'de 1 Aralık günü TSİ 17:30'da görüşeceğini duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.