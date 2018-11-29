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  • 29.11.2018 09:52
  • Son Güncelleme: 29.11.2018 10:00

Son dakika... -Putin görüşmesinin tarihi belli oldu

Devlet Başkanı ve Başkanı 'ın Arjantin'de 1 Aralık günü TSİ 17:30'da görüşmesi bekleniyor.

Dünyanın gözü bu görüşmede! Tarih belli oldu

Reuters haber ajansı, Devlet Başkanı ve Başkanı 'ın Arjantin'de 1 Aralık günü TSİ 17:30'da görüşeceğini duyurdu.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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