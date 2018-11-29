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  • 29.11.2018 21:03

Son dakika: Kremlin'den Trump'a jet yanıt

ABD Başkanı , krizi nedeniyle G-20 zirvesinde Rus lider Putin'le yapacağı görüşmeyi iptal etti. Trump'ın bu kararının ardından 'dan da yanıt geldi. 'İptal' kararını dan öğrendiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak." dedi.

Kremlinden Trumpa jet yanıt

Trump, Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne hareketinden önce Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

'nın 'ya gemileri ve mürettebatı iade etmediğini vurgulayan Trump, "İlgili bütün taraflar için en iyisi olacağını düşünerek Rusya Devlet Başkanı 'le Arjantin'de yapacağım görüşmeyi iptal etme kararı aldım." dedi.

Trump paylaşımında, "Bu sorunun bir an önce çözümüyle birlikte anlamlı bir zirve olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump, bu hafta içinde gazetesine verdiği özel mülakatta, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginliğe ilişkin ABD Ulusal Güvenlik Kurulundan "tam rapor" beklediğini kaydetmişti.

Putin'le Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin kararı bu rapor sonrasında vereceğini vurgulayan Trump, "Bu rapora göre hareket edeceğim. Belki de bu toplantı gerçekleşmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

Rus savaş gemileri, Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna savaş gemilerine kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.

RUSYA'DAN YANIT
Putin'in Basın Sözcüsü Dmitri Peskov, Kremlin'in Putin ve Trump arasındaki toplantının iptali hakkında resmi bir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

'İptal' kararını dan öğrendiklerini söyleyen Kremlin Sözcüsü, "Gerçekten görüşme iptal edildiyse Putin'in diğer görüşmeleri için ekstra zamanı olacak." dedi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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