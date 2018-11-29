Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, akaryakıt fiyatlarına zam getirdi. Fransız halkı ise isyan bayrağını çekti. Binlerce kişi, 17 Kasım'da akaryakıt zamlarını protesto etti. 'Sarı yeleklerini' giyen göstericiler, etrafı ateşe verdi. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. 2 kişinin can verdiği ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı protesto gösterileri, 12. gününe girdi.
ZARAR 1 MIİYON EURO
Macron, göstericileri "Haydutlar" olarak nitelendirdi ve polisleri sert müdahale nedeniyle tebrik etti. Eylemciler ise Paris'te lüks mağazalarıyla ünlü Şanzelize Caddesi'ni savaş alanına çevirdi. Polis ekipleri kontrolü kaybetti. Çatışmaların devam ettiği Paris sokaklarında yağma da önlenemedi. Dünyanın en lüks mağazalarından Louis Vuitton ve Christian Dior eylemcilerin hedefindeydi. Lüks mağazaların yağmalandığı bildirildi. Christian Dior mağazasını basıp şirketin mallarını çalan göstericiler, vitrine not yazmayı da ihmal etmedi. Göstericiler vitrine markanın bin liralık rujlarıyla yazı yazıp, Fransa cumhurbaşkanı Macron'a teşekkür mesajı gönderdi! Mağazadan yapılan açıklamada zararın 1 milyon euroyu aştığı belirtildi.
Göstericiler Christian Dior mağazasını bastı. Kendilerine "Haydutlar" diyen Macron'a, markanın bin liralık rujlarıyla cevap yolladı.
Göstericilerin akın ettiği lüks mağazaların adresi Şanzelize, tarihinde bir ilki yaşadı. Caddedeki lüks mağazalar, devam eden protestolar nedeniyle ilk kez 10 gün boyunca kepenklerini kapattı.
ZARAR 1 MIİYON EURO
Macron, göstericileri "Haydutlar" olarak nitelendirdi ve polisleri sert müdahale nedeniyle tebrik etti. Eylemciler ise Paris'te lüks mağazalarıyla ünlü Şanzelize Caddesi'ni savaş alanına çevirdi. Polis ekipleri kontrolü kaybetti. Çatışmaların devam ettiği Paris sokaklarında yağma da önlenemedi. Dünyanın en lüks mağazalarından Louis Vuitton ve Christian Dior eylemcilerin hedefindeydi. Lüks mağazaların yağmalandığı bildirildi. Christian Dior mağazasını basıp şirketin mallarını çalan göstericiler, vitrine not yazmayı da ihmal etmedi. Göstericiler vitrine markanın bin liralık rujlarıyla yazı yazıp, Fransa cumhurbaşkanı Macron'a teşekkür mesajı gönderdi! Mağazadan yapılan açıklamada zararın 1 milyon euroyu aştığı belirtildi.
Göstericiler Christian Dior mağazasını bastı. Kendilerine "Haydutlar" diyen Macron'a, markanın bin liralık rujlarıyla cevap yolladı.
Göstericilerin akın ettiği lüks mağazaların adresi Şanzelize, tarihinde bir ilki yaşadı. Caddedeki lüks mağazalar, devam eden protestolar nedeniyle ilk kez 10 gün boyunca kepenklerini kapattı.
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