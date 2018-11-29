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Fransa'da göstericiler mağazasını yağmaladı

Fransızlar, akaryakıt larına baş kaldırdı. İsyan eden binler, sokakları yakıp yıktı. Göstericiler mağazasını yağmaladı. Vitrine de markanın pahalı rujlarıyla Macron’a mesaj bıraktı!

Kriztian Dior!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümeti, akaryakıt fiyatlarına getirdi. Fransız halkı ise isyan bayrağını çekti. Binlerce kişi, 17 Kasım'da akaryakıt zamlarını etti. 'Sarı yeleklerini' giyen göstericiler, etrafı ateşe verdi. Polis göstericilere biber gazıyla müdahale etti. 2 kişinin can verdiği ve yüzlerce kişinin gözaltına alındığı protesto gösterileri, 12. gününe girdi.

ZARAR 1 MIİYON EURO
Macron, göstericileri "Haydutlar" olarak nitelendirdi ve polisleri sert müdahale nedeniyle tebrik etti. Eylemciler ise 'te larıyla ünlü Şanzelize Caddesi'ni savaş alanına çevirdi. Polis ekipleri kontrolü kaybetti. Çatışmaların devam ettiği Paris sokaklarında yağma da önlenemedi. Dünyanın en lüks mağazalarından Louis Vuitton ve Christian Dior eylemcilerin hedefindeydi. Lüks mağazaların yağmalandığı bildirildi. Christian Dior mağazasını basıp şirketin mallarını çalan göstericiler, vitrine not yazmayı da ihmal etmedi. Göstericiler vitrine markanın bin liralık rujlarıyla yazı yazıp, Macron'a teşekkür mesajı gönderdi! Mağazadan yapılan açıklamada zararın 1 milyon euroyu aştığı belirtildi.



Göstericiler mağazasını bastı. Kendilerine "Haydutlar" diyen Macron'a, markanın bin liralık rujlarıyla cevap yolladı.



Göstericilerin akın ettiği lüks mağazaların adresi Şanzelize, tarihinde bir ilki yaşadı. Caddedeki lüks mağazalar, devam eden protestolar nedeniyle ilk kez 10 gün boyunca kepenklerini kapattı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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