Bugünkü
Takvim
  • Dünya
  • 30.11.2018 04:30
  • Son Güncelleme: 30.11.2018 05:07

, 'i destekleyen yorumcusu Hill'in işine son verdi

ABD’nin televizyon kanalı, Birleşmiş Milletler’de () üzerine yaptığı bir konuşma sonrası yorumcusu Hill’in görevine son verdi. BM’de yaptığı konuşmada Filistin halkının gündelik hayatta maruz kaldığı zorluklara dikkati çeken , “Nehirden denize özgür Filistin” ifadesini kullanmıştı.

CNNden skandal karar

'i ziyaret ettikten sonra 'de konuşma yapan , 'deki işinden kovuldu. CNN Basın Sözcüsü Barbara Levin, Lamont Hill'in neden kovulduğuna dair net bir açıklama yapmaktan kaçınarak, " Hill artık CNN'de çalışmıyor" dedi.

NEHİRDEN DENİZE ÖZGÜR FİLİSTİN
BM'de yaptığı konuşmada Filistin halkının gündelik hayatta maruz kaldığı zorluklara dikkati çeken Lamont Hill, "Nehirden denize özgür Filistin" ifadesini kullanmıştı.

destekçisi gruplar, Lamont Hill'in öğretim görevlisi olarak çalıştığı Temple Üniversitesine ve CNN'e seslenerek Hill'in işine son verilmesi çağrısı yapmıştı.

yapılan açıklamada, "Lamont Hill'in BM'de yaptığı konuşmadaki sözleri sadece kendisini bağlamaktadır. Bir vatandaş olarak söylemiş olduğu sözler tarafından korunmaktadır." ifadeleri yer almıştı.

CNN'in ise baskılar sonrasında Lamont Hill'in işine son vermesi tepkilere yol açtı.



FİLİSTİN'İN ÖZGÜRLÜĞÜNÜ DESTEKLİYORUM
Lamont Hill, kendisine yönelik tepkiler sonrasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Filistin'in özgürlüğünü destekliyorum. Filistin'in kendisine dair kararları kendisinin vermesini destekliyorum. İsrail'in politikalarına ve yaptıklarına şiddetle karşıyım. Yahudi karşıtlığını, Yahudilerin öldürülmesini ya da konuşmamdan dolayı bana atfedilen benzeri sözleri desteklemiyorum. Bütün hayatımı bunlarla savaşarak geçirdim."

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerDünya HaberleriCNN, Filistin'i destekleyen yorumcusu Marc Lamont Hill'in işine son verdi
Diğer Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
Tüm Dünya Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar