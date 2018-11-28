Rusya'nın Karadeniz'de bulunan mayın tarama gemisini Azak Denizi'ne gönderdiği belirtildi.
Rusya Donanması'na ait koramiral mayın tarama gemisi Zakharin'in Karadeniz'den Azak Denizi'ne doğru hareket ettiği bildirildi.
Rus savaş gemileri, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahale etmişti. Rusya, Ukrayna gemisine ateş açarak 1 askeri öldürdü. 24 Ukrayna askerini ise tutuklayarak 2 ay hapse mahkum etti.
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