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  • 28.11.2018 12:35
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 12:53

Son dakika: Rus mayın tarama gemisi 'ne ilerliyor

, 'de Ukrayna ile yaşadığı gerginliği tırmandırıyor. Rus kuvvetlerinin 'ne yeni bir mayın tarama gemisi gönderdiği belirtiliyor.

Rusyadan Karadenizde yeni hamle

'nın 'de bulunan mayın tarama gemisini 'ne gönderdiği belirtildi.

Rusya Donanması'na ait koramiral mayın tarama gemisi Zakharin'in Karadeniz'den Azak Denizi'ne doğru hareket ettiği bildirildi.

Rus savaş gemileri, Kırım açıklarında Azak Denizi'nde Rusya kara sularını ihlal ettiği iddiasıyla Ukrayna savaş gemilerine müdahale etmişti. Rusya, Ukrayna gemisine ateş açarak 1 askeri öldürdü. 24 Ukrayna askerini ise tutuklayarak 2 ay hapse mahkum etti.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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