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  • 28.11.2018 18:45
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 19:02

Son dakika: Pompeo'dan Suudi 'e destek!

Bakanı Mike Pompeo, Kaşıkçı cinayetinin emrini verip vermediği tartışma konusu olan i Muhammed bin Selman'a destek çıktı.

Pompeodan Suudi Veliaht Prense destek!

Bakanı Mike Pompeo, İstanbul'daki Başkonsolosluğu'nda öldürülen Cemal Kaşıkçı ile ilgili konuştu.

Suudi Muhammed bin Selman'ın savunan Pompeo, "Suudi veliaht prens ülkesini reformist bir yöne taşıdı" ifadelerini kullandı.

Pompeo, "Kaşıkçı cinayeti tam olarak aydınlatıldığında Trump yönetimi cezai önlemler alacak" şeklinde konuştu.

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