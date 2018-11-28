Son dönemlerin "vizyon prensi" olarak tanınan ve Cemal Kaşıkçı katliamı ile eleştiri oklarının hedefi olan Suudi Muhammed Bin Selman'ın da aralarında bulunduğu Arap prenslerin yat partisine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Geçen haftanın en çok konuşulan haberlerinden biri olan bu partide, içkiler su gibi akmış, Arap prenslerin İslamiyet konusundaki samimiyeti bir kez daha sorgulanmıştı.

ERKEK ERKEĞE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Yeni çıkan görüntüler de yine oldukça ses getirecek detaylar içeriyor. Özellikle Prens Selman ile karşısındaki siyah kıyafetli bir kişinin samimi ve bir o kadar da ilginç halleri farklı yorumlara neden oldu.

Öyle ki kadınlara karşı haram-helal noktasında oldukça mesafeli davranan Araplar, içkinin su gibi aktığı bu partide "eğlence dozajı yüksek" bir gece geçirmişlerdi.

BAE PRENSİ SARHOŞ OLDU

İçki servisinin yapıldığı eğlenceye katılanlar arasında BAE Prensi Muhammed bin Zayed ve Suud Veliaht Prensi Bin Selman da vardı. Zayed'in son derece sarhoş olduğu belirtiliyor.