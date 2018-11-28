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  • 28.11.2018 10:18
  • Son Güncelleme: 28.11.2018 10:29

, ve , 'ya karşı havalandı

, ve jetleri, 'nde tatbikat düzenleyerek 'ya gözdağı verdi.

İngiltere, ABD ve Fransa, Rusyaya karşı havalandı

Aralarında F-15'ler, F-35B Lightning II'ler ve Rafale jetleri bulunan 40'tan savaş uçağının yer aldığı tatbikat, semalarında gerçekleştirildi.

RUSYA'YA GÖZDAĞI VERDİLER

Point Blank adı verilen tatbikatın konusu, , ve İngiltere'nin 'nde tehdit olarak gördüğü 'ya karşı yapılacak olası müdahaleydi.

Fransız Rafale savaş uçakları bu tip bir tatbikata ilk kez katıldı.

"ŞARTLARIN DEĞİŞTİĞİNİN FARKINDAYIZ"

İngiliz Hava Kuvvetleri'nde görevli Tuğamiral Jez Attridge, "Şartların değiştiğinin farkındayız, Rusya'nın uluslararası kurallara meydana okuduğunu görebiliyoruz" açıklamasında bulundu ve yapılan tatkibatkı güvenlik poliçesi olarak niteledi.

Tatbikatın, 'de Rusya ve arasında yaşanan gerginliğe yanıt olduğunu düşünülüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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