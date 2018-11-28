ATM para saçtı

ABD'nin Teksas eyaletinde ATM makinesi adeta para saçtı. Makine 10 dolar çekmek isteyenlere 100 dolar verdi. ATM önünde çok sayıda araç birikti. Uzun kuyruklar oluşan ATM önünde zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayın ardından ATM'nin sahibi olan banka açıklama yaptı. Banka, 100 dolarlık banknotları çeken kişiler için herhangi bir işlem yapılmayacağını duyurdu.
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