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para saçtı

ATM para saçtı
ABD'nin Teksas eyaletinde makinesi adeta para saçtı. Makine 10 dolar çekmek isteyenlere 100 dolar verdi. ATM önünde çok sayıda araç birikti. Uzun kuyruklar oluşan ATM önünde zaman zaman gergin anlar yaşandı. Bir süre sonra olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayın ardından ATM'nin sahibi olan açıklama yaptı. Banka, 100 dolarlık banknotları çeken kişiler için herhangi bir işlem yapılmayacağını duyurdu.
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