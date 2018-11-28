Rusya'nın en güzel kızlarından biri olan Oksana Voyevodinaya, ülkenin en prestijli ekonomi üniversitesi Plehanov'u bitirdi. Görüntüsü dillere destan olan Oksana, güzelliğini tescilledi. 2015 Miss Moskova yarışmasında birinci seçildi. 25 yaşındaki tescilli güzel, Malezya Kralı Beşinci Muhammed'in dikkatini çekti. Kral, tanıştığı güzele gönlünü verdi. Oksana'nın hayatı ise Kral ile sevgili olduktan sonra tamamen değişti.
HELAL İKRAM...
Oksana, 16 Nisan'da İslam'ı seçti. Adını da Rihana olarak değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde de eski Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, kendisinden 24 yaş büyük olan Malezya Kralı ile 22 Kasım'da evlendi. Görkemli düğün, Moskova sosyetesinin köyü olan Barvikha'daki Barvikha Concert Hall'de gerçekleşti. "Kral" damat, düğününde ulusal kıyafetler giydi. Moskova güzeli gelin ise ulusal Rus kıyafetleri ile davetlilerin karşısına geçti. Düğünde alkol yer almazken, sadece 'helal' yiyecekler tüketildi.
Rus güzel Oksana, Malezya Kralı ile evlenmeden önce Müslüman oldu.
Moskova'da yaşayan Oksana, 2015 yılında Moskova'nın en güzel kızı seçildi. Yarışmanın ardından hayatı değişti.
HELAL İKRAM...
Oksana, 16 Nisan'da İslam'ı seçti. Adını da Rihana olarak değiştirdi. Geçtiğimiz günlerde de eski Moskova Güzeli Oksana Voyevodinaya, kendisinden 24 yaş büyük olan Malezya Kralı ile 22 Kasım'da evlendi. Görkemli düğün, Moskova sosyetesinin köyü olan Barvikha'daki Barvikha Concert Hall'de gerçekleşti. "Kral" damat, düğününde ulusal kıyafetler giydi. Moskova güzeli gelin ise ulusal Rus kıyafetleri ile davetlilerin karşısına geçti. Düğünde alkol yer almazken, sadece 'helal' yiyecekler tüketildi.
Rus güzel Oksana, Malezya Kralı ile evlenmeden önce Müslüman oldu.
Moskova'da yaşayan Oksana, 2015 yılında Moskova'nın en güzel kızı seçildi. Yarışmanın ardından hayatı değişti.
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